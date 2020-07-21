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Минэнерго призвало наладить торговлю услугами по поглощению парниковых газов

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Россия хочет продавать услуги по поглощению парниковых газов другим странам. РФ перевыполнила установленные до 2030 года требования Парижского соглашения по климату, поэтому может предложить платную помощь государствам – подписантам этого документа, сообщили «Известиям» в Минэнерго.

В ведомстве считают, что в рамках соглашения должен быть налажен механизм торговли единицами сокращения CO2 между странами. Это позволит России взять на себя часть обязательств тех государств, которые не успевают выполнить нормы в установленные сроки, в обмен на финансовые преференции.

Парижское соглашение по климату, подписанное 12 декабря 2015 года (со стороны РФ — 22 апреля 2016 года), было принято взамен Киотского протокола. Цель соглашения — удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 градусов по Цельсию и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса. Оно также требует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть. Соглашение предусматривает создание механизма торговли единицами сокращения CO2, однако он так и не был разработан.

В Минэнерго считают, что в интересах России сформировать в рамках Парижского соглашения такую систему, которая будет четко оценивать вклад наших лесов в поглощение мировых парниковых газов, а также предусматривать продажу подобной «услуги» другим странам. Как отметили в ведомстве, особенно актуальной их разработка стала в свете обсуждаемого в ЕС введения трансграничного углеродного налога, который грозит России немалыми убытками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Парниковый аффект: Россия хочет зарабатывать на очищении атмосферы

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