Минэнерго призвало наладить торговлю услугами по поглощению парниковых газов
Россия хочет продавать услуги по поглощению парниковых газов другим странам. РФ перевыполнила установленные до 2030 года требования Парижского соглашения по климату, поэтому может предложить платную помощь государствам – подписантам этого документа, сообщили «Известиям» в Минэнерго.
В ведомстве считают, что в рамках соглашения должен быть налажен механизм торговли единицами сокращения CO2 между странами. Это позволит России взять на себя часть обязательств тех государств, которые не успевают выполнить нормы в установленные сроки, в обмен на финансовые преференции.
Парижское соглашение по климату, подписанное 12 декабря 2015 года (со стороны РФ — 22 апреля 2016 года), было принято взамен Киотского протокола. Цель соглашения — удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 градусов по Цельсию и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса. Оно также требует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть. Соглашение предусматривает создание механизма торговли единицами сокращения CO2, однако он так и не был разработан.
В Минэнерго считают, что в интересах России сформировать в рамках Парижского соглашения такую систему, которая будет четко оценивать вклад наших лесов в поглощение мировых парниковых газов, а также предусматривать продажу подобной «услуги» другим странам. Как отметили в ведомстве, особенно актуальной их разработка стала в свете обсуждаемого в ЕС введения трансграничного углеродного налога, который грозит России немалыми убытками.
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