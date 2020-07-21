В пандемию резко сократились поставки наркотиков из-за рубежа

Во время режима самоизоляции резко сократились контрабандные поставки наркотиков в Россию. Об этом в интервью «Известиям» заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов.

По его словам, этому способствовали жесткие карантинные меры, предусматривающие частичное или полное перекрытие границ, ограничение на перемещение людей и грузов

В то же время увеличились изъятия марихуаны. Это, по словам представителя МВД, связано с тем, что в России большие площади произрастания дикорастущей конопли.

Также в условиях пандемии возросла доля изъятой «синтетики», что связано с наличием в России внутреннего производства для изготовления прекурсоров и практически полной независимости «местных» наркопроизводителей от поставок прекурсоров из-за рубежа, заявил Андрей Храпов.

Подробнее в эксклюзивном интервью Андрея Храпова «Известиям»:

«Структура наркорынка изменилась в сторону «синтетики»