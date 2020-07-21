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В Госдепе назвали парламентские выборы в Сирии несвободными

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Фото: TASS/EPA
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Соединенные Штаты считают парламентские выборы в Сирии, состоявшиеся накануне, несправедливыми и несвободными. Об этом заявила 20 июля официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

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«[Президент Сирии] Башар Асад стремится представить эти сомнительные выборы как успех против предполагаемого заговора Запада, но на самом деле это просто еще очередной шаг в длинной череде срежисированного Асадом управления, в котором у сирийского народа нет реального выбора», — говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что «Сирия не видела свободных и справедливых выборов с тех пор, как партия Асада пришла к власти». По информации американских властей, этот год не стал исключением.

В Госдепе подчеркнули, что обладают «достоверными сообщениями» о том, что сотрудники избирательных участков раздавали бюллетени, уже заполненные в пользу кандидатов от партии Баас.

Ортэгус подчеркнула, что выборы в Сирии должны быть свободными и справедливыми, а также проходить под надзором ООН. Пока эти условия не будут выполнены, «международное сообщество будет рассматривать эти сфальсифицированные выборы такими, какие они есть», говорится в сообщении.

Голосование в Народный совет Сирии — однопалатный парламент прошли в воскресенье, 19 июля. Голосование проходило впервые с 2011 года в большинстве регионов САР. Участие в выборах приняли 1656 кандидатов, в том числе 200 женщин.

Выборы сирийский парламент ранее были назначены на 13 апреля, однако голосование дважды переносилось в связи с пандемией коронавируса.

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