Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назначил экс-главу МИДа Пристайко послом в Великобритании
Мир
В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей
Общество
Аналитики заявили о росте зарплат в России
Наука
Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи
Общество
В Москве проверят связь между гибелью младенцев и делом акушеров

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об удаленной работе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы будет рассмотрен Государственной думой на пленарном заседании во вторник, 21 июля, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В вуз не дует: COVID-19 снижает шансы выпускников на работу по профилю
«Коронакризис» примерно на 10% увеличит показатель трудоустроенных не по специальности

Депутаты предложили ввести три ключевых понятия. Первое — дистанционная (удаленная) работа, содержательная часть определения которой уже есть в Трудовом кодексе (ТК) России. Второе — временная дистанционная (удаленная) работа, то есть временное выполнение трудовых обязанностей вне стационарного рабочего места. Третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа, включающая работу как на рабочем месте, так и удаленно.

Законопроект предусматривает исключение из ТК РФ по дистанционной работе ряда устаревших норм, а также норм, не являющихся предметом трудового законодательства. Предлагается исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе.

«Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствия надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект о регулировании удаленной работы был внесен в Госдуму председателем нижней палаты Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов в июне.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020