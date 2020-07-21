Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об удаленной работе

Законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы будет рассмотрен Государственной думой на пленарном заседании во вторник, 21 июля, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Депутаты предложили ввести три ключевых понятия. Первое — дистанционная (удаленная) работа, содержательная часть определения которой уже есть в Трудовом кодексе (ТК) России. Второе — временная дистанционная (удаленная) работа, то есть временное выполнение трудовых обязанностей вне стационарного рабочего места. Третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа, включающая работу как на рабочем месте, так и удаленно.

Законопроект предусматривает исключение из ТК РФ по дистанционной работе ряда устаревших норм, а также норм, не являющихся предметом трудового законодательства. Предлагается исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе.

«Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствия надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект о регулировании удаленной работы был внесен в Госдуму председателем нижней палаты Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов в июне.