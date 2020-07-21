Тревога объявлена вблизи аэропорта Торонто

Неподалеку от аэропорта Торонто (Канада) объявлена тревога в связи с обнаружением вероятного взрывного устройства, сообщила полиция округа Пил в Twitter 20 июля.

«Взрывное устройство... идет эвакуация. Будут перекрыты улицы, сообщим позднее», - говорится в сообщении.

Подробностей правоохранители не привели.

В марте злоумышленники «заминировали» 10 российских самолетов за день. В Кремле отмечали, что российские спецслужбы пытаются найти авторов ложных сообщений.