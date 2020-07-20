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Подростку в Хабаровском крае вручили грамоту за спасение тонущего друга

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Глава Святогорского поселения в районе им. Лазо Хабаровского края вручила грамоту 13-летнему Максиму Трещеву. Подросток спас своего друга, который чуть не утонул в холодной воде.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю, инцидент произошел 11 июня 2020 года. Трое ребят встретились на берегу, когда один из них решил искупаться и поплыл на середину реки. В какой-то момент у подростка свело ноги, и он начал тонуть. Ему на помощь бросился одноклассник Максим Трещев.

Мальчик вытащил пострадавшего на берег и отправил младшего из ребят за взрослыми. Тонувший подросток уже не дышал и побледнел, однако Максиму удалось оказать ему первую помощь. Прибывшая позже медсестра увезла пострадавшего в районную больницу, откуда потом подростка отправили на лечение в Хабаровск.

Глава Святогорского поселения поблагодарила мальчика за проявленный героизм и вручила грамоту за спасение утопающего. ГУ МЧС России по краю намерено в ближайшее время также поощрить подростка грамотой и подарком.

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