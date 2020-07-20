Свалку на месте бывшей птицефабрики в Южно-Сахалинске ликвидируют

В Южно-Сахалинске на месте бывшей птицефабрики им. 50-летия Октября ликвидируют образовавшуюся свалку. Горожане складировали здесь строительный и бытовой мусор, а также сливали ассенизаторские отходы.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, мэр Сергей Надсадин с сотрудниками профильных структур провел рабочий выезд на территорию бывшей птицефабрики. В будущем власти планируют провести уборку территории и утилизировать строительные отходы и обломки разрушенного здания.

По данным департамента общественной безопасности и контроля, большая часть мусора уже утилизирована. Работы планируется завершить осенью, когда будет меньше растительности.

Градоначальник подчеркнул, что на территории будут установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать всех нарушителей, складирующих отходы.

17 июля сообщалось, что на окраине Южно-Сахалинска обнаружили свалку медицинских отходов класса «Б». Их нашли в заброшенных гаражах в северо-западной части города.