Египтянина нашли живым на кладбище через 4 месяца после его похорон

В Египте мужчину обнаружили блуждающим по кладбищу спустя четыре месяца с момента его похорон, пишет портал Youm 7 18 июля.

Как стало известно, житель деревни Кафр Аль-Хосар по имени Мохаммед Эль-Гаммаль пропал в январе этого года. Родственники не сразу забили тревогу, так как мужчина страдал от психических заболеваний и нередко уходил из дома надолго.

Через некоторое время семья начала поиски Мохаммеда и вскоре им позвонили из местной больницы в связи с обнаружением трупа мужчины, подходящего под описание пропавшего.

Близкие опознали в умершем Мохаммеда и провели похороны в марте, не дожидаясь результатов теста ДНК.

Спустя четыре месяца ночь на кладбище был замечен блуждающий мужчина. Его доставили в полицейский участок, где удалось установить, что это пропавший Эль-Гаммаль.

Мужчина не смог объяснить, где находился всё это время.

8 июля сообщалось, что житель китайского города Чунцин вернулся домой через два месяца после собственных похорон.