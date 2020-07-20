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Во Франции в ДТП погибли пятеро детей из одной семьи

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Фото: Depositphotos
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На юго-востоке Франции в результате автомобильной аварии погибли пятеро детей, сообщает радиостанция France Bleu в понедельник, 20 июля.

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Инцидент произошел около 19 часов на трассе в департаменте Дром. Автомобиль Renault Scenic, в котором находились семья из девяти человек, слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Пятеро детей погибли, четверо взрослых сумели выбраться из горящего автомобиля, но получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии.

На место аварии были направлены более 50 пожарных и три вертолета, чтобы доставить пострадавших в больницу.

Отмечается, что расследование обстоятельств происшествия началось, однако первые свидетельства говорят о проблеме с тормозами автомобиля, из-за которой он съехал с дороги.

Ранее в понедельник сообщалось, что двое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении двух машин в Брянской области. Потерпевших госпитализировали с серьезными травмами.

Авария произошла на улице Строителей в городе Сельцо. По данным Госавтоинспекции, женщина за рулем автомобиля Daewoo Matiz допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с Opel Astra.

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