Новое оборудование поступило в больницу в Спасске

Спасскую городскую больницу в Приморском крае оснастили новым оборудованием. Переоснащение проводится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Как рассказала и.о. заместителя главного врача больницы Наталья Яковлева, в начале 2020 года учреждение подало заявку по недостающему медоборудованию, расходным материалам и инвентарю. В июле больница получила фармакологические холодильники, кондиционеры, стойки для капельниц, операционные столы и различную мебель, пишет ИА PrimaMedia.

Переоснащение больницы началось в прошлом году. Тогда учреждение получило магнитно-резонансный томограф (МРТ) и рентген-аппарат. Также был сделан капитальный ремонт приемного отделения. На эти цели потратили 17 млн рублей.

Капремонт также запланирован в других отделениях. Для реабилитации пациентов после сердечно-сосудистых заболеваний открыто новое отделение.

Спасская городская больница обслуживает жителей Михайловского, Кировского, Октябрьского, Ханкайского, Хорольского районов и Уссурийск. Здесь есть перинатальное и гинекологическое отделения, межрайонный центр пульмонологии и травматологии.