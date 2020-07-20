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Новое оборудование поступило в больницу в Спасске

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Спасскую городскую больницу в Приморском крае оснастили новым оборудованием. Переоснащение проводится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Как рассказала и.о. заместителя главного врача больницы Наталья Яковлева, в начале 2020 года учреждение подало заявку по недостающему медоборудованию, расходным материалам и инвентарю. В июле больница получила фармакологические холодильники, кондиционеры, стойки для капельниц, операционные столы и различную мебель, пишет ИА PrimaMedia.

Переоснащение больницы началось в прошлом году. Тогда учреждение получило магнитно-резонансный томограф (МРТ) и рентген-аппарат. Также был сделан капитальный ремонт приемного отделения. На эти цели потратили 17 млн рублей.

Капремонт также запланирован в других отделениях. Для реабилитации пациентов после сердечно-сосудистых заболеваний открыто новое отделение.

Спасская городская больница обслуживает жителей Михайловского, Кировского, Октябрьского, Ханкайского, Хорольского районов и Уссурийск. Здесь есть перинатальное и гинекологическое отделения, межрайонный центр пульмонологии и травматологии.

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