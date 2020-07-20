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Ремонт дороги к дачному поселку стартовал раньше срока в Биробиджане

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В Биробиджане стартовал ремонт дороги к дачному поселку Щукинка. Работы начались раньше срока по поручению врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, которое он дал мэру города Александру Головатому на прошлой неделе.

Как сообщает ИА EAOMedia, во время осмотра дороги глава региона отметил, что ремонт должен начаться незамедлительно. В понедельник, 20 июля, техника подрядчика зашла на участок.

По словам мэра города, рабочие начали работы по снятию остатков аварийных участок асфальта. Здесь проведут отсыпку профиля дороги, обеспечат ее гравийное покрытие, нарежут водоотводные канавы. В общей сложности дорожники должны привести в порядок 7 км дороги.

Дополнительные средства на ремонт участка от железнодорожного переезда до моста Биробиджану выделили при поддержке врио губернатор ЕАО.

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