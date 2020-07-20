СК проводит проверку по факту падения ребенка в люк канализации в ЕАО

Следователи в Еврейской автономной области проводят проверку по факту падения мальчика в канализационный люк. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Как сообщили ИА EAOMedia в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, информация о произошедшем появилась в СМИ. Как выяснилось, мальчик провалился в люк коллектора, который был накрыт металлической пластиной, не закрепленной к основанию колодца. Мальчик упал с высоты 1,5 м, его вытащи один из прохожих.

По факту случившегося СК проводит проверка. Следователи установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц коммунальной организации на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 20 июля сообщалось, что в Бийске на детской площадке незакрепленная горка упала на восьмилетнюю девочку. У ребенка диагностировали повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части. Девочка госпитализирована.