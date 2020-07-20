Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назначил экс-главу МИДа Пристайко послом в Великобритании
Мир
В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей
Общество
Аналитики заявили о росте зарплат в России
Наука
Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи
Общество
В Москве проверят связь между гибелью младенцев и делом акушеров

СК проводит проверку по факту падения ребенка в люк канализации в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи в Еврейской автономной области проводят проверку по факту падения мальчика в канализационный люк. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Как сообщили ИА EAOMedia в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, информация о произошедшем появилась в СМИ. Как выяснилось, мальчик провалился в люк коллектора, который был накрыт металлической пластиной, не закрепленной к основанию колодца. Мальчик упал с высоты 1,5 м, его вытащи один из прохожих.

По факту случившегося СК проводит проверка. Следователи установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц коммунальной организации на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 20 июля сообщалось, что в Бийске на детской площадке незакрепленная горка упала на восьмилетнюю девочку. У ребенка диагностировали повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части. Девочка госпитализирована.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020