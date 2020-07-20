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Более 70 уголовных дел возбудили по фактам незаконных вырубок в Приангарье

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В Иркутской области за прошедшую неделю возбудили 71 уголовное дело по фактам незаконных вырубок леса. Об этом и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев заявил 20 июля на заседании регионального штаба под председательством врио губернатора Игоря Кобзева.

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Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства области, за неделю объем незаконно добытой древесины составил 14,1 тыс. кубометров. Ущерб оценили в 89,6 млн рублей.

По словам Петренева, данные показатели имеют тенденцию к снижению. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество незаконных вырубок снизилось на 25%, их объем – на 44%, сумма ущерба – на 41%.

На прошлой неделе министерство лесного комплекса провело 11 проверок пунктов приема, переработки и отгрузки древесины. Выявлено четыре факта расхождения сведений о происхождении срубленного леса. Материалы по нарушениям переданы в полицию и прокуратуру.

С начала пожароопасного периода в регионе возбуждено 16 уголовных дел по ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Доследственные проверки по 211 фактам проводят сотрудники госпожнадзора. В полицию направлены 39 заявлений о поджогах, из которых 11 – на местах незаконных вырубок.

В июне в Иркутской области за незаконные рубки леса привлекли к ответственности 202 нарушителя.

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