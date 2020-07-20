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Пять человек пострадали при взрыве на трубопроводе в Мексике

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Фото: twitter.com/ProtecciónCivilSeguridad
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Взрыв произошел на трубопроводе в одном из районов города Поса Рика в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Сооружение принадлежит государственной нефтегазовой корпорации страны Pemex. Такую информацию в понедельник, 20 июля, распространило региональное управление гражданской обороны в Twitter.

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«Согласно предварительной информации, пять человек получили травмы, они были доставлены в областную больницу Поса Рики и в Институт безопасности и социального обеспечения государственных работников», — говорится в сообщении.

В настоящий момент все действия по ликвидации последствий ЧП координируются представителями корпорации. Риска для местного населения нет, как и утечки из трубопровода, отмечает ведомство в Twitter. Причины случившегося устанавливаются.

18 января в мексиканском городе Тлауэлильпан на месте незаконной врезки в трубопровод компании Pemex произошел взрыв. В результате случившегося погибли 134 человека. Отмечалось, что после взрыва более 350 местных жителей пытались собрать в канистры вытекающее топливо.

29 января еще один взрыв из-за незаконной врезки на трубопроводе произошел в мексиканском штате Идальго. Информация о погибших тогда не уточнялась.

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