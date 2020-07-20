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В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Восемь мирных жителей погибли, 47 пострадали в Донбассе с начала этого года. Такие данные приведены в отчете Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ на Украине, опубликованном 20 июля.

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Согласно докладу, с 29 июня по 12 июля наблюдатели зафиксировали в зоне конфликта около 5,2 тыс. нарушений режима прекращения огня, среди которых 1,7 тыс. составили взрывы.

Помимо этого, миссия занималась мониторингом ситуации на трех участках разведения сил ополченцев и украинской армии. Спокойная обстановка отмечена в районе Станицы Луганской. Вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое наблюдатели зафиксировали присутствие вооруженных людей и случаи нарушения режима перемирия, пишет «Газета.ру».

В марте глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что за шесть лет вооруженного конфликта в Донбассе погибли 3350 гражданских, более 7 тыс. мирных жителей пострадали.

При этом в ноябре в Twitter ООН сообщалось, что с 2014 года в регионе были убиты 3330 мирных граждан.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота с 2014 года. Вопрос урегулирования конфликта осуждается в формате минской контактной группы и «нормандской четверки» (Украина, Германия, Россия и Франция).

Москва неоднократно призывала украинские власти к прекращению военных действий и выплнению условий Минских соглашений. Однако в июле в Киеве заявили о «неактуальности» договоренностей, а затем Верховная рада приняла постановление, которое противоречит соглашениям. Согласно решению парламента, местные выборы на неподконтрольной части Донбасса пройдут только после передачи Киеву участка госграницы.

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