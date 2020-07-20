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ПВО Сирии отразили атаку над Дамаском

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Фото: Global Look Press/XinHua
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Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные удары над Дамаском. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает телеканал Al Ekhbariya.

По его информации, атаки были произведены Израилем по объектам в сирийской столице и ее окрестностях. Отмечается, что сирийские зенитчики поразили несколько ракет до того, как они достигли своих целей.

Армия Израиля не комментирует информацию о ракетных ударах.

16 июля ПВО Сирии отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама. Принадлежность летательных аппаратов не была уточнена.

Ранее, в июне, сообщалось о ракетных ударах по сирийским провинциям Джебла, Сувейда, Дейр-эз-Зор и Хама. В общей сложности в результате нападений погибли по меньшей мере 11 военных Сирии.

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