ПВО Сирии отразили атаку над Дамаском
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные удары над Дамаском. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает телеканал Al Ekhbariya.
По его информации, атаки были произведены Израилем по объектам в сирийской столице и ее окрестностях. Отмечается, что сирийские зенитчики поразили несколько ракет до того, как они достигли своих целей.
Армия Израиля не комментирует информацию о ракетных ударах.
16 июля ПВО Сирии отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама. Принадлежность летательных аппаратов не была уточнена.
Ранее, в июне, сообщалось о ракетных ударах по сирийским провинциям Джебла, Сувейда, Дейр-эз-Зор и Хама. В общей сложности в результате нападений погибли по меньшей мере 11 военных Сирии.