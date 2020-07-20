МИД подтвердил наличие россиян среди взятых в плен пиратами в Гвинейском заливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди захваченных 17 июля в Гвинейском заливе пиратами членов экипажа танкера Curacao Trader есть семь россиян. Ее слова передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в понедельник, 20 июля.

«По информации посольств России в Абудже и Котону, 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах совершено нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе — 7 россиян», — подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что оператором судна, приписанного в порту либерского города Монровия, является греческая компания Alison Management Corp.

В нападении, по ее словам, участвовали восемь пиратов. Они пока не выдвигали никаких требований. Танкер 19 июля встал на якорь неподалеку от порта Которну в Бенине.

В настоящее время, как отметила Захарова, российские посольства в нигерийском городе Абудже и бенинском Котоне находятся в непрерывном контакте с компетентными структурами стран и представителями судовладельца. Дипломаты делают все возможное для того, чтобы установить местонахождение россиян и освободить их.

О том, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе, стало известно 18 июля. Отмечалось, что среди членов экипажа, взятых в заложники, могут быть россияне и украинцы. В момент нападения судно шло под флагом Либерии.