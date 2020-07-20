Прямой эфир

МИД подтвердил наличие россиян среди взятых в плен пиратами в Гвинейском заливе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди захваченных 17 июля в Гвинейском заливе пиратами членов экипажа танкера Curacao Trader есть семь россиян. Ее слова передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в понедельник, 20 июля.

С моря на виселицу: Индия ввела смертную казнь за пиратство
Удастся ли при помощи нового закона решить одну из сложнейших проблем региона

«По информации посольств России в Абудже и Котону, 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах совершено нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе — 7 россиян», — подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что оператором судна, приписанного в порту либерского города Монровия, является греческая компания Alison Management Corp.

В нападении, по ее словам, участвовали восемь пиратов. Они пока не выдвигали никаких требований. Танкер 19 июля встал на якорь неподалеку от порта Которну в Бенине.

В настоящее время, как отметила Захарова, российские посольства в нигерийском городе Абудже и бенинском Котоне находятся в непрерывном контакте с компетентными структурами стран и представителями судовладельца. Дипломаты делают все возможное для того, чтобы установить местонахождение россиян и освободить их.

О том, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе, стало известно 18 июля. Отмечалось, что среди членов экипажа, взятых в заложники, могут быть россияне и украинцы. В момент нападения судно шло под флагом Либерии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020