В Минвостокразвитии заявили о кропотливой работе с врио главы Хабаровского края

С новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который займет должность вместо арестованного Сергея Фургала, предстоит кропотливая работа. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

«С Хабаровским краем у нас много совместных проектов. И нам (с врио главы Хабаровского края Дегтяревым. ― Ред.) предстоит совместная кропотливая работа», ― цитирует его «РИА Новости».

Глава Мивостокразвития подчеркнул, что в настоящее время все регионы ДФО принимают участие в решении по принятию Национальной программы развития Дальнего Востока.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия к нему. При этом временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев.

Бывшего губернатора региона задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал экс-губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.