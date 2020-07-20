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Клип Little Big стал лидером просмотров на канале «Евровидения»

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Фото: youtube.com
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Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал лидером просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube. Об этом сообщил коллектив в понедельник, 20 июля, в своем Instagram.

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Ролик посмотрели более 134 млн человек. Как отметили представители конкурса, ролик стал самым просматриваемым за всё время существования канала «Евровидения» на этом сервисе.

Конкурс «Евровидение-2020» не проводили в традиционном формате из-за пандемии коронавируса. Вместо этого шоу, которое должно было состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме, провели в онлайн-формате. Участие в нем приняли не только конкурсанты этого года, но и исполнители прошлых лет. От России выступила группа Little Big с композицией Uno.

К 22 мая организаторы песенного конкурса сообщили, что ролик Uno быстрее всех набрал популярность за всю историю канала, так как с момента публикации 12 марта он преодолел отметку в 100 млн просмотров.

Тогда представители мероприятия поздравили Little Big с таким количеством просмотров, отметив, что до них черту в 100 млн удалось перейти только клипу израильской певицы Netta на песню Toy, которую она представила на конкурсе в 2018 году. Отмечалось, что ее ролик набрал более 131 млн просмотров.

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