Появились подробности о новом бое Хабиба Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом Джастином Гэтжи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в октябре 2020 года. Об этом 19 июля сообщил портал The National со ссылкой на главу организации Дана Уайт.

Уточняется, что «бойцовский остров» специально организовали для проведения турниров по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса. По словам Уайта, поединок Нурмагомедова будет главным в рамках следующего турнира на острове в октябре.

«Бой с участием Хабиба будет следующим. Все самые крупные, самые жестокие бои за титулы пройдут здесь, в Абу-Даби», — заявил глава UFC.

Уайт добавил, что Абу-Даби будет рассматриваться как новая бойцовская столица мира, пишет сайт aif.ru. Раньше такой площадкой был Лас-Вегас.

Собеседник подчеркнул, что россиянин в смешанных единоборствах достиг самых больших высот и он непобедим, сообщает телеканал «360».

Таким образом, Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи, который в мае победил Тони Фергюсона — бойца, с которым должен был драться россиянин.

3 июля в Москве умер тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. У него был диагностирован коронавирус, пишет НСН. Двоюродный брат бойца Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отказались от поединков в UFC, которые были запланированы в июле.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, победив американца Джастина Порье и защитив свой титул. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году, пишет RT. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.

Джастин Гэтжи является временным чемпионом UFC в легком весе. В мае этого года он победил американца Тони Фергюсона техническим нокаутом. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения.