В Минздраве назвали невозможной раннюю вакцинацию части россиян от COVID-19

Применение российской вакцины от коронавирусной инфекции невозможно вне клинических исследований. Об этом в понедельник, 20 июля, «Известиям» рассказал помощник Министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

Соответствующее заявление он сделал после того, как агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось, что представители российской элиты могли получить вакцину еще в начале апреля. В Минздраве такую возможность исключили. В ведомстве утверждают, что такие данные не соответствуют действительности.

«Вакцину получали добровольцы, официально включенные в исследование. После исследования в соответствии с законодательством будет решаться вопрос о ее государственной регистрации. В настоящий момент вакцина в государственный оборот не выпущена. Ее применение вне рамок клинических исследований невозможно», — рассказал Кузнецов.

Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам якобы еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестно об испытаниях вакцины работниками администрации.

Испытания новой вакцины также идут в Российском фонде прямых инвестиций, в Сеченовском университете и в Минобороны страны. По мнению главы Минздрава России Михаила Мурашко, первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.