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Кашшаи прокомментировал спорные моменты матча «Зенит»–«Спартак»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи 20 июля прокомментировал спорные моменты полуфинального матча Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Комментируя эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» после падения форварда «красно-белых» Александра Соболева в штрафной петербуржцев, он заявил, что нападающий москвичей первым толкнул Юрия Жиркова и поэтому в данной ситуации видеоассистент не стал вмешиваться в игру.

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Не было нарушения правил и во втором тайме, когда Соболева по лицу ударил полузащитник «Зенита» Барриос, считает Кашшаи. Венгр признал факт удара, однако считает, что Соболев упал из-за того, что поскользнулся. Также Кашшаи не увидел нарушения правил в ситуации, когда игрок «Зенита» Осорио толкнул защитника «красно-белых» Айртона.

В эпизоде, когда полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев совершил грубый подкат, въехав двумя ногами в Айртона, арбитр поступил верно, показав игроку желтую карточку, а не красную, отметил Кашшаи. По его словам, УЕФА трактует подобное нарушение как «неосторожная игра», что наказывается желтой карточкой, а не красной.

«В общем — я доволен работой [судьи Сергея] Иванова. Мне понравилось, что он делал, что он был строг с игроками. Конечно же, не обошлось без ошибок. В ситуации, где была потасовка, он не раздал игрокам желтые карточки, согласно рекомендациям УЕФА. Плюс — он не назначил пенальти в ворота «Спартака» сразу. Решение было изменено только после того, как вмешался VAR. Поэтому, думаю, он получит негативную оценку от инспектора», — приводит его слова «Газета.ру».

Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» прошел накануне в Санкт-Петербурге и закончился победой хозяев поля со счетом 2:1. В составе петербуржцев отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев. Единственный гол «Спартака» забил Александр Соболев.

Таким образом «Зенит» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка России. В решающем матче ему будут противостоять подмосковные «Химки», которые обыграли «Урал» со счетом 3:1. Игра пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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