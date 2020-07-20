Врачи в Подмосковье вылечили выпившего чистящее средство ребенка

В Московской области врачи Ступинской областной клинической больницы вылечили годовалого мальчика, который выпил средство для чистки кухонных плит с высоким содержанием щелочи. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщается на сайте регионального минздрава.

Отмечается, что ребенок выпил жидкость с высоким содержанием щелочи, после того как ему приглянулась яркая бутылка с чистящим средством. В тот момент мать мальчика на минуту отлучилась с кухни. Врачи диагностировали у мальчика ожог губ и ротоглотки.

«Сначала ему было больно есть и пить, но после обезболивающего малыш смог снова принимать пищу, разумеется, нетвердую, некислую. Сейчас ребенок принимает обволакивающие препараты и детские антисептики», — приводит слова медиков агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что на второй день медики зафиксировали положительную динамику в состоянии ребенка: спала припухлость гортани, уменьшилось покраснение. В ближайшее время у него возьмут анализы, которые выявят, имеется ли поражение почек, печени и кишечника, пишет «Москва 24». Если проблем в этих областях не будет вявлено, его отправят на амбулаторное лечение домой. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, жизни мальчика ничто не угрожает.

Медики напомнили, что опасные средства бытовой химии необходимо хранить в недоступном для детей месте.

В июне сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина купил воду для своей двухлетней дочери в сетевом магазине «Пятерочка», но вместо нее там оказался санитайзер. Девочка сделала пару глотков из купленной бутылки, но тут же выплюнула содержимое и сказала, что «водичка горячая». В пресс-службе торговой сети провели проверку и признали, что ребенок пострадал из-за нарушения производственных процессов в магазине. Руководство магазина принесло извинения семье. Между тем в полиции дело возбуждать не стали, так как никто не пострадал.