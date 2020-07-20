В Ленобласти чиновника отстранили от работы после угрозы избиением

Начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе Токсовского городского поселения Всеволожского района Ленобласти Илья Кравченко отстранен от работы на время разбирательства в скандале с его участием.

Как сообщает РЕН ТВ в понедельник, 20 июля, речь идет об инциденте, произошедшем два дня назад на парковке одного из местных общепитов, кадры которого также были опубликованы телеканалом.

Автор видео, находящийся за кадром, просит мотоциклиста убрать за собой пакет с мусором. Тот в ответ начинает нецензурно выражаться, угрожая «вырубить» не только молодого человека, но и его спутницу, вмешавшуюся в разговор. В итоге он заявляет, что его не интересует экология, и попросил обращаться к нему «царь» в ответ на просьбу назвать свое имя.

Байкером оказался чиновник Кравченко, который, как пишет в этот же день издание «Подъем», объяснил свое поведение тем, что незадолго до стычки с молодым человеком чуть не попал в аварию и поэтому сорвался. Также он оправдался тем, что боялся испачкаться, убрав мусор, и выразил желание встретиться с автором ролика, чтобы извиниться.

В мае этого года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий существенные штрафы для чиновников и госслужащих за оскорбление граждан.

В январе этого года президент России Владимир Путин заявил, что наказание для чиновников, которые хамят, должно быть строже, чем для обычных граждан.