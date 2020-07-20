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ООН сравнила с катастрофой полномасштабный конфликт Армении и Азербайджана

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Фото: РИА Новости/Брайан Смит
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Полномасштабное военное столкновение между Арменией и Азербайджаном станет катастрофой. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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«Генсек с глубоким беспокойством следит за напряженностью, сохраняющейся между Азербайджаном и Арменией. Он призывает к максимальной сдержанности — полномасштабный конфликт между этими двумя странами будет катастрофой», — цитирует его «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этот же день также выразил обеспокоенность ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что власти России надеются на то, что конфликт на границе Армении и Азербайджана разрешится в скором времени.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. В тот день в Товузском районе Азербайджана произошли боевые столкновения между военнослужащими двух государств.

По последним данным, погибли 12 военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели четырех военнослужащих. 16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе была спокойной.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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