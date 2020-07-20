СК узнал о влиянии Фургала на расследование убийства бизнесмена

Бывший губернатор Хабаровского края, подозреваемый в организации убийств и покушений на предпринимателей, оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников МВД при расследовании дела о гибели бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в понедельник, 20 июля.

Как стало известно следователям, будучи депутатом Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков задерживались правоохранителями на первых этапах расследования убийства Зори на основании показаний свидетелей и других материалов об их причастности к этому. Однако спустя двое суток оба подозреваемых были освобождены, а уголовное преследование в отношении них было прекращено из-за нехватки доказательств.

«Собранные Следственным комитетом данные, свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности», — подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что на свидетелей, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия по делу об убийстве Зори, оказывалось давление. Более того, при составлении протокола допроса одного из фигурантов дела в написании фамилии Фургала «по странной случайности» допустили ошибку.

Следователи установили и факт отсутствия записей в официальных базах учета данных об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев.

Бывшего главу региона задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Зори, Олега Булатова и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал Фургала на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.