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Чучело «аллигатора Гитлера» захотели выставить в Дарвиновском музее

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Фото: commons.wikimedia.org
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Государственный Дарвиновский музей в Москве планирует выставить 7 октября чучело аллигатора Сатурна, который до своей смерти жил в Московском зоопарке. Об этом в понедельник, 20 июля, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе учреждения.

«Его чучело планируется изготовить к 113-летию музея, и его сейчас делают. И, наверное, как-то выставить там — может быть, мини-выставка будет. Это планируется сделать 7 октября», — рассказал собеседник агентства.

Аллигатор Сатурн 74 года жил в Московском зоопарке и умер от старости в возрасте 84 лет в мае этого года. Он родился примерно в 1936 году и почти сразу попал в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. В 1946 году его нашли и передали в Москву. Рептилию называли «аллигатором Гитлера», потому что некоторое время ее содержали в Берлинском зоопарке во времена Второй мировой войны.

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