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Бывшего схиигумена Сергия оштрафовали на 18 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Верхнепышминский городской суд в понедельник, 20 июля, оштрафовал лишенного сана схиигумена Сергия по делу о возбуждении ненависти.

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«Признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 18 тыс. рублей», ― цитирует решение суда ТАСС.

Сергия признали виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее, 7 июля, суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал экс-схиигумена за распространение недостоверной информации.

В середине июня Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и пригласив казаков для охраны территории.

В начале июля суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить священного сана схиигумена Сергия.

В Русской православной церкви охарактеризовали Сергия «косноязычным человеком» с безумным набором слов, который берет своей эмоциональностью.

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