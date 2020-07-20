Бывшего схиигумена Сергия оштрафовали на 18 тыс. рублей

Верхнепышминский городской суд в понедельник, 20 июля, оштрафовал лишенного сана схиигумена Сергия по делу о возбуждении ненависти.

«Признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 18 тыс. рублей», ― цитирует решение суда ТАСС.

Сергия признали виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее, 7 июля, суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал экс-схиигумена за распространение недостоверной информации.

В середине июня Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления настоятельницу и пригласив казаков для охраны территории.

В начале июля суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить священного сана схиигумена Сергия.

В Русской православной церкви охарактеризовали Сергия «косноязычным человеком» с безумным набором слов, который берет своей эмоциональностью.