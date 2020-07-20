Почти все лесные пожары потушили в Красноярском крае
На территории Красноярского края за прошедшие выходные ликвидировали почти все лесные пожары. В регионе продолжают действовать три возгорания общей площадью 300 га.
Как сообщает краевое министерство лесного хозяйства, в выходные с огнем боролись в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском и Эвенкийском районах. В тушениях приняли участие свыше 500 человек, им удалось потушить более 12 тыс. га, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Кроме того, в ликвидации возгораний задействовали девять единиц техники и 19 воздушных судов.
Сейчас в крае продолжают действовать три пожара общей площадью 300 га. Все они локализованы, угрозы населенным пунктам нет.
20 июля заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявила, что наиболее пожароопасными являются регионы Дальнего Востока: на них приходится более 80% всех лесных пожаров. Наиболее острая ситуация сложилась в Якутии, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.