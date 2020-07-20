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Почти все лесные пожары потушили в Красноярском крае

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На территории Красноярского края за прошедшие выходные ликвидировали почти все лесные пожары. В регионе продолжают действовать три возгорания общей площадью 300 га.

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Как сообщает краевое министерство лесного хозяйства, в выходные с огнем боролись в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском и Эвенкийском районах. В тушениях приняли участие свыше 500 человек, им удалось потушить более 12 тыс. га, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Кроме того, в ликвидации возгораний задействовали девять единиц техники и 19 воздушных судов.

Сейчас в крае продолжают действовать три пожара общей площадью 300 га. Все они локализованы, угрозы населенным пунктам нет.

20 июля заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявила, что наиболее пожароопасными являются регионы Дальнего Востока: на них приходится более 80% всех лесных пожаров. Наиболее острая ситуация сложилась в Якутии, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

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