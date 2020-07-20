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Дом звезды фильма «Девчата» Румянцевой выставили на продажу в Подмосковье

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Фото: kino-teatr.ru
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В Московской области выставили на продажу особняк советской актрисы Надежды Румянцевой. Об этом 18 июля сообщило издание StarHit.

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Дом на продажу из-за финансовых трудностей выставили родные актрисы — муж Вили Хштоян и его дочь от первого брака Карина. Стоимость особняка составляет 42 млн рублей.

«Во-первых, он никому не нужен, нет финансовой возможности содержать его. Во-вторых, супруг актрисы с единственной дочерью живет в городе, оба — люди в возрасте. Есть еще у Румянцевой внук, но он переехал за границу», — приводит телеканал «Звезда» слова риелтора.

Дом находится в районе Рублево-Успенского шоссе на участке в 730 кв. м. Площадь самого дома составляет 217 кв. м, пишет сайт kp.ru. Дом продается вместе с мебелью: антикварными шкафами и «атмосферой того времени», поскольку всё осталось так же, как было при жизни Румянцевой. Родственники заберут только фотографии актрисы.

Надежда Румянцева умерла 8 апреля 2008 года в возрасте 77 лет. Известность актрисе принесли такие фильмы, как «Королева бензоколонки», «Девчата», «Крепкий орешек», «Неподдающиеся» и многие другие. Кроме того, она приняла участие в озвучивании множества мультфильмов, среди которых «38 попугаев», «Привет мартышке», «Бабушка удава».

8 июля сообщалось, что американский аукционный дом Bring А Trailer объявил о продаже одноместной трехколесной машины Peel P50. Модель является самым маленьким серийным автомобилем в мире.

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