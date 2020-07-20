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Госдума досрочно прекратит депутатские полномочия Дегтярева

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Госдума досрочно прекратит депутатские полномочия назначенного на должность врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в ходе заседания во вторник. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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«Мы сегодня в рамках совета Государственной думы рассмотрели заявление нашего коллеги председателя комитета по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма Михаила Владимировича Дегтярева о снятии с него полномочий депутата. Этот вопрос будет рассмотрен завтра в начале пленарного заседания», — говорится в релизе.

В Госдуме отметили, что вопрос о начале исполнения Дегтяревым обязанностей главы Хабаровского края должен быть решен безотлагательно.

Кроме того, совет рассмотрел и предложение фракции ЛДПР о назначении Бориса Пайкина на должность председателя комитета по туризму и спорту, которую сейчас занимает Дегтярев. Этот вопрос также будет вынесен на повестку заседания.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Дегтярев.

Бывшего главу региона задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал Фургала на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.

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