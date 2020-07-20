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Семья фигуранта дела акушеров забрала его детей из больницы

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Фото: РЕН ТВ
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Представители защиты и родственники юриста Константина Свитнева, объявленного в федеральный розыск и являющегося основным фигурантом уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, забрали его детей из больницы. Соответствующее видео появилось в распоряжении РЕН ТВ 20 июля.

Как объяснил адвокат обвиняемого Игорь Трунов, во время обысков по месту проживания Свитнева сотрудники правоохранительных органов изъяли его детей, а органы опеки отвезли их в больницу в Подмосковье.

«Такой прецедент, когда изобретается рычаг давления для того, кто уехал за рубеж по объективным основаниям. Он уехал до того, как начались уголовные дела. До того, как началась пандемия. Он не смог вернуться», ― рассказал он.

Дорогие дети: кто организовал в Москве сеть по торговле младенцами
Среди покупателей услуг суррогатных матерей, возможно, были и однополые иностранцы

В январе этого года в одной из квартир в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с патологией, мать отказалась от него, передав фирме, которая занимается суррогатным материнством. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что мать передала ребенка на попечительство компании «Росюрконсалтинг», предоставляющей услуги в том числе в сфере суррогатного материнства.

Отмечалось, что гендиректор и совладелец этой юридической компании — Константин Свитнев, а его партнер по бизнесу — Владислав Мельников, гендиректор ООО «Европейский центр суррогатного материнства». Ранее третьим совладельцем «Росюрконсалтинга» был Юрий Зимин. С этой фирмой также были связаны турфирма «Отдыхай!», которую также возглавлял Мельников. Сейчас турфирма не работает.

16 июля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 14 сентября трех обвиняемых в торговле детьми: Владислава Мельникова, переводчика Кирилла Анисимова и юриста Романа Емашева. Еще одну фигурантку, Татьяну Блинову, отправили под домашний арест до этой же даты.

По данным СК, по факту организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства всего задержаны восемь участников преступной группы: три врача частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Всем предъявили обвинения.

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