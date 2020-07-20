Захарова пообещала ответ на санкции Госдепа США против Кадырова

Российские власти ответят на решение Госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в «черный список» по обвинению в нарушении прав человека. Об этом в понедельник, 20 июля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — цитирует ее «РИА Новости».

Сам глава Чечни в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео заявил, что «принимает бой» и выложил фото с огнестрельным оружием на своем канале в Telegram.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.

O внесении Кадырова в черный список госсекретарь США сообщил ранее в этот же день. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Эта же мера касается жены Кадырова, его дочерей Айшат и Карины (Хадижат).

По версии ведомства, Кадыров причастен к нарушению прав человека и несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более 10 лет назад.

Как сообщил Помпео, Вашингтон поддержит страны, которые примут аналогичные меры по отношению к Кадырову, пишет «Газета.ру».

В мае аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова удалили из социальной сети Instagram из-за санкций против него.