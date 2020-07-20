Экспорт мяса птицы в Краснодарском крае вырос в восемь раз за пять лет

В Краснодарском крае экспорт мяса птицы за последние пять лет вырос в восемь раз — с $1,5 млн до $12,3 млн. Поставки осуществляются в семь стран, в том числе во Вьетнам, Китай и Гвинею.

Как рассказал заместитель руководителя региона Андрей Коробка, экспортные возможности анализируются по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева, также выделяются приоритетные позиции. Одной из них является продукция птицеводства, пишут «Кубанские новости».

По словам чиновника, две трети всего производимого мяса на Кубани — это мясо птицы. У региона имеются свободные мощности для наращивания поголовья птицы и увеличения производства. Спрос на мясо птицы ежегодно растет, отметил Андрей Коробка.

По данным пресс-службы региональной администрации, в 2024 году в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе планируют увеличить поставки продукции АПК почти до $3,8 млрд. План по агроэкспорту на 2020 год — более $2,5 млрд. По последним данным, край уже поставил за рубеж продукции на $1,109 млрд.

Ранее в июле портал The National Interest писал о том, что российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения. Согласно прогнозу издания, Россия к 2028 году может контролировать пятую часть мирового экспорта зерна.