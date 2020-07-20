Эксперты предупредили о последствиях массового оттока вкладов россиян

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев и главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров рассказали в беседе с «Известиями» 20 июля чего стоит ожидать экономике России в случае массового оттока банковских вкладов россиян.

Ранее в этот день сообщалось о том, что при дальнейшем понижении ставок по вкладам в банках России около 30% граждан заберут свои средства, а 36% не будут менять свою сберегательную стратегию.

Ожидать такого массового оттока средств граждан с депозитов вряд ли стоит, полагает Деев.

«Во-первых, далеко не все россияне готовы получать дополнительный доход на бирже, так как считают это рискованным. Во-вторых, вклад, несмотря на снижение ставок, остается едва ли не единственным средством защитить деньги от инфляции. В-третьих, сложно указать другие варианты для пассивного заработка: наши граждане привыкли в ситуации кризиса вкладываться либо в валюту, либо в недвижимость», — сказал эксперт.

По его мнению, для банков также не будет серьезных последствий. В I квартале банки, опасаясь оттока средств с депозитов из-за девальвации рубля, попросили ЦБ РФ принять меры по улучшению ликвидности.

«Так что сейчас банковская сфера страны устойчива. К серьезному оттоку средств может привести паника среди вкладчиков, но вряд ли это произойдет — ведь и дома хранить деньги не лучший вариант. Скорее всего, чтобы сохранить накопления, россияне начнут покупать золото в виде монет и слитков, так как все наслышаны, что его стоимость растет, а золото во время кризисов — лучший защитный актив», — заключил руководитель аналитического департамента AMarkets.

В свою очередь, Тихомиров заявил, что на данный момент наблюдаются две основные тенденции, на которые указывает ЦБ. Во-первых, отток средств с краткосрочных на долгосрочные депозиты, где ставки выше, и во-вторых, усиление притока средств частных инвесторов на фондовый рынок.

«В первом случае эффект на экономику положительный, так как усиливается ресурсная база банков для долгосрочного кредитования, что положительно сказывается на ипотеке и кредитовании бизнеса. Во втором случае усиление местной базы инвесторов делает российский рынок менее волатильным и повышает стабильность котировок, что также имеет положительные последствия», — добавил экономист.

По его словам, если средства будет уходить из банковской системы, например, на потребление, это будет иметь негативный эффект как для банков, так и для экономики в целом. Дело в том, что после краткосрочного всплеска потребительского спроса может наступить длительный период его стагнации, а у банков сократится ресурсная база и возможности кредитования.

«Возможно часть средств население решит инвестировать в валюту, например для снижения рисков ослабления рубля и уменьшения объема сбережений. В этом случае курс рубля может ослабнуть, а если инвестиции будут в наличную валюту, то тогда уменьшится ресурсная база для кредитования экономики и населения, что также негативно», — подчеркнул главный экономист BCS Global Markets.

В то же время ажиотажного спроса на валюту среди населения Тихомиров не ожидает.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых. Таким образом, был обновлен ее исторический минимум. Главным следствием понижения ключевой ставки для россиян станет снижение стоимости кредитов, включая ипотеку, а также снижение ставок по депозитам, заявил «Известиям» главный экономист BCS Global Markets.