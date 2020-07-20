Тишковец назвал смерть Беляева «утратой для метеорологического цеха»

Смерть синоптика и ведущего прогноза погоды Александра Беляева является «утратой для метеорологического цеха». Об этом в понедельник, 20 июля, в беседе с RT заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Для нашего метеорологического цеха это большая утрата, поскольку он был ярким, незаурядным человеком... Он был одним из самых выдающихся телеведущих в нашем медийном пространстве, одним из зачинателей неканцелярской подачи. Его всегда было интересно слушать и видеть», — отметил синоптик.

Тишковец признался, что вырос на репортажах Беляева, будучи еще совсем молодым курсантом, смотрел «на его нестандартную подачу погоды, чего раньше никогда не наблюдалось».

В беседе с телеканалом «360» Тишковец отметил, что Беляев не был дипломированным метеорологом. Он окончил географический факультет, но освоил новое для себя направление, что говорит о том, что это был человек необычайного таланта.

Он также выразил соболезнования родным и близким телеведущего.

О кончине 71-летнего телеведущего стало известно ранее в тот же день. Как пишет «Газета.ру», Беляев почувствовал себя плохо 19 июля в доме в деревне Мешково. Его увезли в реанимацию с гипергликемией. Спасти его не удалось.

Беляев на протяжении многих лет боролся с раком легких. Осенью 2018 года он рассказал, что перенес уже две операции и в скором времени ему предстоит еще одна. От онкологических заболеваний на тот момент уже скончались его супруга и мать. В марте 2020 года ученый сообщил журналистам, что ему стало хуже, пишет НСН. В ходе обследования у него нашли пятисантиметровую опухоль.

Александр Беляев получил наибольшую известность как ведущий прогноза погоды после выпуска новостей на телеканале НТВ, пишет телеканал «Звезда».