Четырехлетний ребенок утонул в Тюменской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в Тюменской области. Он утонул во время купания.

Трагедия произошла недалеко от села Новая Заимка. По данным правоохранительных органов, мальчик отдыхал вместе с семьей и купался в месте, не оборудованном для купания. Когда родители отвлеклись на других детей, ребенок ушел под воду. Об этом сообщает megatyumen.ru.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники МЧС нашли тело мальчика недалеко от берега.

Помимо ребенка за сутки в водоемах Тюменской области утонули три человека. По мнению спасателей, трагедии произошли из-за нарушений правил безопасности во время купания.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области восьмилетний ребенок утонул во время купания в озере.