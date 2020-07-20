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Четырехлетний ребенок утонул в Тюменской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в Тюменской области. Он утонул во время купания.

Трагедия произошла недалеко от села Новая Заимка. По данным правоохранительных органов, мальчик отдыхал вместе с семьей и купался в месте, не оборудованном для купания. Когда родители отвлеклись на других детей, ребенок ушел под воду. Об этом сообщает megatyumen.ru.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники МЧС нашли тело мальчика недалеко от берега.

Помимо ребенка за сутки в водоемах Тюменской области утонули три человека. По мнению спасателей, трагедии произошли из-за нарушений правил безопасности во время купания.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области восьмилетний ребенок утонул во время купания в озере.

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