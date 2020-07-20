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Мать избитого мальчика в Дмитрове рассказала об отношении к нему отчима

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Фото: соцсети
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Мать двухлетнего мальчика, которого накануне обнаружили избитым на улице подмосковного Дмитрова, рассказала об отношении ее сожителя к ребенку.

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По версии следствия, избил малыша именно отчим. Он, по их данным, издевался над ребенком более двух недель — систематически избивая с 1 по 18 июля. 22-летний мужчина был задержан. Причиной жестокого отношения к мальчику, он назвал личную неприязнь.

Как пишет в понедельник, 20 июля, «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД, женщина заявила, что при ней сожитель никогда сильно не бил ее сына, а только «по попе». Отвечая на вопрос следователей почему она ранее не обращалась с сыном к медикам, родительница заявила, что ребенок никогда не жаловался на ее сожителя, а якобы говорил, что упал с самоката и повредил ногу во время бега.

В отношении 29-летней матери ребенка региональное управление СК возбудило уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Подозреваемого в избиении ребенка отчима суд заключил под стражу.

О преступлении стало известно накануне, после того, как охранница у КПП поселка при совхозе «Останкино» в Дмитрове заметила мальчика на улице. Ребенок был плохо одет, хромал и плакал. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. В настоящее время мальчик находится в больнице

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