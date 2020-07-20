Мэр Норильска назвал причиной отставки несогласие с краевыми властями

Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку из-за несогласия с краевыми властями. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет «Таймырский телеграф».

Об отставке Ахметчина стало известно ранее в этот же день. Решение покинуть пост было инициировано самим мэром после собрания, посвященного ситуации с распространением COVID-19 в Красноярском крае, под председательством главы региона Александра Усса.

«Я так понял, что мне было высказано недоверие, поэтому, к сожалению, принял для себя решение написать заявление об отставке», — цитирует мэра издание.

15 июля Ахметчин публично направил губернатору письмо с просьбой о помощи в борьбе с последствиями пандемии. В нем он обратил внимание краевых властей на «стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации в городе» и отметил отсутствие реальных действий со стороны региональных минздрава и Роспотребнадзора.

«К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам обратно. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я», — сказал градоначальник.

В середине июня против Ахметчина было возбуждено уголовное дело, ему предъявили обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. Глава города признался, что знал о разливе топлива еще в день происшествия.

При этом Ахметчин не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.