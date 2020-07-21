Роскачество выявило лучшие сухие корма для кошек

Эксперты Роскачества провели исследование сухих кормов для кошек стоимостью от 19 до 130 рублей за упаковку марок Acana, Royal Canin, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat, Brit Care. Исследователи пришли к выводу о том, что среди обозреваемых товаров цена зависит от качества.

Корма испытывали на наличие ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций, состав полезных веществ, питательную ценность, достоверность маркировки.

Лидером рейтинга стала торговая марка Acana (4,83 балла). По итогам исследования, высокое качество отметили у товаров Sanabelle (4,75) и Hills Science Plan (4,72)

Корм Brit Care получил 2,44 балла в связи с выявленной недостоверностью маркировки. Также из-за недостоверности маркировки невысокие оценки получили корма Royal Canin (2,84), Kitekat (2,52) и Whiskas (2,45).

Согласно результатам испытаний, во всех кормах были зафиксированы незначительные отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов.

В частности, эксперты отметили, что содержание кальция в кормах соответствует нормам «Руководства по кормлению Европейской Федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF) только у двух из семи товаров. У прочих наблюдается превышение этого элемента относительно рекомендованного диапазона (0,45-1,05%).

Пестициды и/или антибиотики не выявили лишь в одном из семи исследованных товаров. В прочих эти вещества содержатся в следовых количествах, что не является нарушением законодательства.

Маркировка достоверна у трех товаров из семи, отметили в Роскачестве. Стоит обратить внимание, что недостоверность маркировки в части содержания микро и макроэлементов на данный момент не является нарушением законодательства.

Накануне, 20 июля, в Роскачестве сообщили о том, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые выжили из-за недостаточной обработки.