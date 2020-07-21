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Роскачество выявило лучшие сухие корма для кошек

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Фото: TASS/DPA/Ina Fassbender
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Эксперты Роскачества провели исследование сухих кормов для кошек стоимостью от 19 до 130 рублей за упаковку марок Acana, Royal Canin, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat, Brit Care. Исследователи пришли к выводу о том, что среди обозреваемых товаров цена зависит от качества.

Корма испытывали на наличие ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций, состав полезных веществ, питательную ценность, достоверность маркировки.

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Лидером рейтинга стала торговая марка Acana (4,83 балла). По итогам исследования, высокое качество отметили у товаров Sanabelle (4,75) и Hills Science Plan (4,72)

Корм Brit Care получил 2,44 балла в связи с выявленной недостоверностью маркировки. Также из-за недостоверности маркировки невысокие оценки получили корма Royal Canin (2,84), Kitekat (2,52) и Whiskas (2,45).

Согласно результатам испытаний, во всех кормах были зафиксированы незначительные отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов.

В частности, эксперты отметили, что содержание кальция в кормах соответствует нормам «Руководства по кормлению Европейской Федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF) только у двух из семи товаров. У прочих наблюдается превышение этого элемента относительно рекомендованного диапазона (0,45-1,05%).

Пестициды и/или антибиотики не выявили лишь в одном из семи исследованных товаров. В прочих эти вещества содержатся в следовых количествах, что не является нарушением законодательства.

Маркировка достоверна у трех товаров из семи, отметили в Роскачестве. Стоит обратить внимание, что недостоверность маркировки в части содержания микро и макроэлементов на данный момент не является нарушением законодательства.

Накануне, 20 июля, в Роскачестве сообщили о том, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые выжили из-за недостаточной обработки.

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