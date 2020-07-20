Состояние дорог к школам проверят в Тамбовской области

Акция «Дорога к школе» состоится в Тамбовской области. Активисты проверят состояние дорог, которые ведут к учебным учреждениям.

Мероприятие будет проходить с 1 по 15 августа. Активисты проверят наличие дорожных знаков, пешеходных ограждений, освещения и других объектов на дорогах к школам. Собранная информация будет передана властям для устранения нарушений до 1 сентября. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На текущий момент в Тамбове реконструируют дорогу в районе «Школы Сколково». На улице Гвардейской установили бортовой камень, установлены новые опоры освещения.

В 2020 году планируется построить подъездную дорогу к детским садам «Машенька» на улице Сабуровской и «Медвежонок» на Селезневской.