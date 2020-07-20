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Жители Брянской области перечислили мошенникам более 4,4 млн рублей

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За неделю 36 жителей Брянской области пострадали в результате действий мошенников. Они перечислили неизвестным лицам более 4,4 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, одной из жертв стала 40-летняя жительница города Сельцо. Злоумышленники рассказали ей по телефону о том, что ей положена крупная денежная выплата, однако для ее получения необходимо оплатить услуги специалистов. За пару дней мошенники потребовали несколько выплат, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Во время очередного разговора потерпевшая отказалась от оплаты услуги и потребовала вернуть деньги. После этого мошенники перестали выходить на связь. Женщина лишилась более 1,12 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Астрахани мошенники за один день обманули пять человек. Общая сумма ущерба составила 150 тыс. рублей.

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