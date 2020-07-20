ПАСЕ отказалась от наблюдения за выборами в Белоруссии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась наблюдать за предстоящими 9 августа президентскими выборами в Белоруссии, несмотря на приглашение Минска. Об этом «РИА Новости» 20 июля сообщили в пресс-службе организации.

Как отмечается в документе, президент ПАСЕ Рик Даемс с учетом ограниченного до выборов времени, отсутствием в Белоруссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), ситуацией с COVID-19 не счел возможным направить делегацию в республику. Приглашение ПАСЕ парламент Белоруссии сделал 15 июля.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До голосования ЦИК страны не допустила нескольких кандидатов. Это решение раскритиковал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

На высший государственный пост претендует и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года.

16 июля штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также не прошедших регистрацию Валерия Цепкало и Виктора Бабарико заявили об объединении усилий, чтобы провести в стране честные выборы.

Накануне Лукашенко заявил, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания, пишет «Газета.ру».