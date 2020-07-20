Ребенок погиб после удара током от столба освещения в Ростове-на-Дону

Семилетний ребенок погиб во дворе одного из жилых домов Ростова-на-Дону после удара током, полученного от столба освещения. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, накануне мальчик пытался перелезть бетонный парапет, который вел на детскую площадку. В какой-то момент он случайно коснулся мачты уличного освещения, которая была под напряжением. После этого мальчик упал вниз с большой высоты и ударился головой.

«От полученной электротравмы ребенок упал с высоты более 2 м, получив при этом телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, что привело к его смерти», — подчеркнули в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Устанавливаются вся обстоятельства гибели ребенка.

6 июля в Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку. Она перешагнула борт фонтанической чаши, и, когда ее ноги оказались в воде, ее стало бить током. Очевидцы вытащили ребенка, но спасти ее не удалось — девочка скончалась на место происшествия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.