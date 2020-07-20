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Судно «Академик Николай Страхов» отправилось изучать Баренцево море

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» отправилось 18 июля в экспедицию изучать северо-восточный сектор Баренцева моря. Экспедиция продлится один месяц. На борту судна находятся российские ученые и свыше 20 студентов МГУ и других российских вузов. Запланированные исследования направлены на получение новых данных об истории покровного оледенения в регионе.

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Огромный ледник многократно наступал и отступал, оставляя следы своей «жизни» в особых донных отложениях и рельефе современного морского дна, рассказал доцент геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель плавучего университета ЮНЕСКО-МГУ Григорий Ахманов.

«Мы будем изучать особенности современной фоновой и фокусированной разгрузки природных флюидов, прежде всего углеводородных, на морском дне. Это так называемое «холодное дыхание» Земли не менее интригующее, чем более известное «горячее», вулканическое. А также оно может оказывать прямое влияние на экологию и изменение климата на нашей планете», — сказал Ахманов.

По его словам, ученые попытаются обнаружить, закартировать и получить образцы древних долеритовых даек, которые, как пока только предполагается, выходят на поверхность дна в районе исследований.

Ранее, 17 июля, сообщалось о том, что в Мурманске 5 августа стартует экспедиция в рамках проекта Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию.

Экспедиция стартует на научно-исследовательском судне «Профессор Логачев» и продлится три месяца, протяженность исследуемого участка составит 6500 км.

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