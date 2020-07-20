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Путин обсудил с вице-премьером Борисовым оздоровление оборонной отрасли

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Крым, где он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ, провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства страны Юрием Борисовым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 20 июля.

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Во время беседы глава государства обсудил с вице-премьером оздоровление оборонной отрасли страны.

«В частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК, — цитирует «РИА Новости» Пескова, — Обсуждались также вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер Борисов».

В свою очередь, по словам пресс-секретаря, Борисов доложил российскому лидеру о завершении детального обследования состояния плавучего космодрома «Морской старт», приобретенного компанией S7 и перевезенного в Россию из США.

«Морской старт» был законсервирован с 2014 года. Именно тогда с него был произведен последний, 36-й пуск. Компания S7 стала полноправным владельцем проекта в 2018 году. Весь имущественный комплекс перешел под контроль российской стороны, а чуть позднее была начата процедура вывода из консервации.

В октябре 2019 года сообщалось о том, что космодром будет перенесен в Россию. С платформы было снято всё американское и украинское оборудование для ракеты «Зенит» и компании Boeing. 17 марта этого года сборочно-командное судно космодрома прибыло из США в Россию.

29 июня гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что у организации есть необходимые технологии для модернизации «Морского старта». При этом он подчеркнул, что США «наложили кучу ограничений» на использование и возможности космодрома поэтому есть сомнения, что его удастся достроить. Подробностей ограничений он не уточнил.

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