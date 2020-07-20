Гуляний и концертов не будет в День города в Пскове

В Пскове День города, запланированный на 23 июля, пройдет без массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Как рассказали Псковской ленте новостей в городской администрации, в этот день в 22:30 состоится праздничный фейерверк, посвященный 1117-й годовщине со дня первого упоминания Пскова в летописи и 76-й годовщине освобождения города от нацистской армии.

Также 23 июля в Пскове отметят День княгини Ольги. В частности, в 8:00 начнется божественная литургия в городских храмах, а в 10:00 состоится крестный ход от православных храмов на Вечевую площадь.