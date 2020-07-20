Лондонский Тауэр впервые начал увольнять стражников

Бифитеры или Йоменские стражи лондонского Тауэра впервые столкнулись с увольнениями. Причиной стало резкое снижение числа посетителей на фоне пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает Daily mail со ссылкой на управляющую крепостью-музеем организацию Historic Royal Palaces.

Помимо Тауэра компания управляет Кенсингтонским, Хэмптон-корт и Кью дворцами, а также зданием Банкетинг-хаус и замком Хиллсборо. Сообщается, что за время карантина в бюджете компании образовалась брешь в £98 млн ($124 млн).

«Закрытие наших шести площадок в течение почти четырех месяцев нанесло сокрушительный удар по нашим финансам, который, мы ожидаем, будет продолжаться до конца финансового года и будет усугубляться медленным восстановлением международного туризма», — приводит издание слова исполнительного директора организации Джона Барнса.

В настоящее время подразделение тауэрской стражи, созданное основателем династии Тюдоров Генрихом VII в 1485 году в качестве личной охраны, насчитывает 37 человек. Все они проживают в крепости вместе со своими семьями.

Барсн отметил, что у управляющей-компании просто нет другого выхода, кроме сокращений, чтобы снизить расходы на заработную плату.

Лондонский Тауэр был основан в 1066 году Вильгельмом Завоевателем. Он был символом английской королевской власти. В течение почти тысячи лет выполнял роль не только крепости, но и тюрьмы для пыток и казни врагов государства. На данный момент является одной из главных достопримечательностей Великобритании.