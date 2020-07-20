Центр мобильности волонтеров ДФО открылся в Хабаровске

В Хабаровске открылся окружной центр мобильности волонтеров Дальневосточного федерального округа. В его команду сейчас набирают рекрутеров.

«Сейчас мы набираем рекрутеров, которые и будут производить отбор волонтеров на участие в том или ином событии. Первые кандидаты уже есть, планируем создать команду из 6-12 энтузиастов», — цитирует начальника краевого волонтерского центра Никиту Яровенко ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным агентства, ранее в России была запущена программа мобильности волонтеров. Соответствующие центры открылись в различных регионах. Их задача состоит в привлечении и отборе волонтеров для участия в стажировках или в крупных событиях всероссийского и международного масштаба.

Рекрутеров ждет обучение и повышение квалификации. На общих условиях они смогут заявляться на участие в программе мобильности.

Ранее сообщалось, что Липецкое региональное отделение Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская рота боевого братства» открыло в Липецке волонтерский центр «Добро для всех».