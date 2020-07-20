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Путин дал право муниципалитетами выдавать жилье участковым

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве органов местного самоуправления выделять служебное жилье участковым уполномоченным полиции. Документ опубликован в понедельник, 20 июля, на официальном портале правовой информации.

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Как следовало из прежней редакции законодательства в этой сфере, при отсутствии на территории муниципального образования жилого помещения спецфонда МВД России служебное жилье участковому и членам его семьи предоставляет из муниципального фонда орган местного самоуправления. Но корреспондирующие нормы в законе о местном самоуправлении утратили силу с 1 января 2017 года.

В настоящее время органы местного самоуправления, несмотря на юридическое отсутствие таких полномочий, продолжают выделять служебные помещения для участковых, а контрольно-надзорные органы зачастую расценивают это как нецелевое расходование средств местного бюджета. Теперь этот вопрос будет урегулирован де-юре.

При этом специализированный жилищный фонд МВД России, предусматривающий наличие служебных жилых помещений, не сформирован ввиду ограниченности средств федерального бюджета.

Закон позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к району работы.

Как стало известно ранее в июле, в России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов. Решение о переселении будет приниматься, если две трети жильцов поддержат его.

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